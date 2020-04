Saviano, ecco perché la zona rossa dura solo sette giorni (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSaviano (Na) – Dopo la folla al funerale del sindaco Carmine Sommese è stata decisa la messa in quarantena del Comune di Saviano. Il provvedimento è stato preso con l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il paese del nolano diventa ‘zona rossa’ fino al 25 aprile. In queste ultime ore ci sono state molte polemiche sul fatto che la “quarantena obbligatoria” abbia una durata di soli 7 giorni anziché 14 come in altre circostanze. Il motivo è semplice: le misure regionali, specialmente quelle che vanno ad inasprire quelle già decise da Palazzo Chigi, possono restare in vigore massimo 7 giorni e perché possano entrare in vigore serve l’avallo proprio di Palazzo Chigi. Non si tratta dunque di un provvedimento più leggero o bonario, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Dopo la folla al funerale del sindaco Carmine Sommese è stata decisa la messa in quarantena del Comune di. Il provvedimento è stato preso con l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il paese del nolano diventa ‘’ fino al 25 aprile. In queste ultime ore ci sono state molte polemiche sul fatto che la “quarantena obbligatoria” abbia unata di soli 7anziché 14 come in altre circostanze. Il motivo è semplice: le misure regionali, specialmente quelle che vanno ad inasprire quelle già decise da Palazzo Chigi, possono restare in vigore massimo 7e perché possano entrare in vigore serve l’avallo proprio di Palazzo Chigi. Non si tratta dunque di un provvedimento più leggero o bonario, ...

nando_saviano : RT @Teresat14547770: Subito permessi mirati ai lavoratori stranieri, in autunno il decreto flussi | Rep - Maximofivestar : RT @NotizieFrance: Ecco come si presenta oggi Saviano:confini blindati dalle forze dell'ordine. Dispace tanto vedere scene del genere, ma p… - ant_boemio : RT @NotizieFrance: Ecco come si presenta oggi Saviano:confini blindati dalle forze dell'ordine. Dispace tanto vedere scene del genere, ma p… - selmemic : RT @robertosaviano: Secondo die @welt la solidarietà europea foraggerà le mafie, ma sbaglia perché accade l’esatto contrario: più fragile è… - Gaetanol76 : RT @NotizieFrance: Ecco come si presenta oggi Saviano:confini blindati dalle forze dell'ordine. Dispace tanto vedere scene del genere, ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Saviano ecco Roberto Saviano: "Cari tedeschi, ecco perché bisogna aiutare l'Italia nella lotta al virus" la Repubblica Coronavirus, l’Associazione dei Comuni: «No alla “zona rossa” a Saviano. Ecco perché»

Asmel, l’Associazione dei Comuni con oltre 3200 Soci in tutt’Italia, contesta l’Ordinanza del Governatore De Luca che ha istituito la zona rossa a Saviano, la prima in provincia di Napoli.

Ottaviano, Capasso: “Non ero ai funerali di Sommese a Saviano. Ecco perché sono in quarantena”

Chi dice e pensa che ero al funerale, sbaglia di grosso e sarà querelato. Io mi sono recato all’ospedale di Nola perché invitato da alcuni medici, ho portato loro il mio saluto e sono tornato ad ...

Asmel, l’Associazione dei Comuni con oltre 3200 Soci in tutt’Italia, contesta l’Ordinanza del Governatore De Luca che ha istituito la zona rossa a Saviano, la prima in provincia di Napoli.Chi dice e pensa che ero al funerale, sbaglia di grosso e sarà querelato. Io mi sono recato all’ospedale di Nola perché invitato da alcuni medici, ho portato loro il mio saluto e sono tornato ad ...