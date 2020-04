Sarah Maldoror | la «guerriera» con la macchina da presa

(Di martedì 21 aprile 2020) «Le donne africane devono essere presenti ovunque, nelle immagini, dietro allada, in sala di montaggio, in ognuno dei passaggi che determinano la produzione di un film. Devono essere le sole a parlare dei loro problemi» diceva. Lei lo ha fatto sempre, pioniera del cinema panafricano, voce dei dissidenti e degli oppressi. Il cinema per«la» come la chiamava Jean Genet, femminista, nomade, francese di nascita, angolana di adozione – nel senso che sarà … Continua L'articolo, la «» con ladaproviene da il manifesto.

La cineasta Sarah Durados, in arte Sarah Maldoror, è morta a 91 anni a Parigi per complicazioni da Coronavirus. Se n’è andata in punta di piedi, ma ha vissuto da combattente in anni cruenti e ...