Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello, ecco perché non si è mai smesso di parlare del Festival (Di lunedì 20 aprile 2020) Sanremo 2021. “Ma con tutto quello che sta succedendo, avete il coraggio di parlare di Sanremo 2021?“. Già, e non per caso. Il “tema” è trending topic su Twitter con l’hashtag #Sanremo2021 e il motivo è semplice: Amadeus ha fatto capire a Domenica In che si va verso la sua conduzione bis e da un tweet di qualche ora fa parrebbe quasi certa la presenza di Fiorello: “L’ho sempre detto io: ”Amadeus è un pazzo”. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo :’Ha sbagliato numero!‘”, ha twittato lo showman proprio con hashtag #Sanremo2021. I commenti sono tantissimi: “Io sto vivendo questa quarantena solo perché so che #Sanremo2021 con Fiorello e Amadeus è ormai una certezza. IL RITORNO DEGLI AMARELLO!”, “Scusate ma credo che siamo tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano Sanremo 2021 - Fiorello con Amadeus? “Sbagliato numero” - retroscena

FQMagazineit : Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello, ecco perché non si è mai smesso di parlare del Festival - pewmat : Dalla regia mi dicono che Amadeus e Fiorello torneranno per Sanremo 2021 e personalmente voglio spararmi in testa - corbetz : Non è ancora finito il lungo, lunghissimo mese di aprile 2020 e già stiamo parlando di Sanremo 2021 a botte di 'Ama… - curadisplendere : RT @eliscrivecose: L’ultimo nostro momento felice è stato Sanremo mi sembra ovvio che a chiudere questo cerchio di merda e a farci rinascer… - Gazzettino : Amadeus al lavoro per Sanremo 2021, Fiorello conferma: «È un pazzo» -