San Raffaele | sperimentazione vaccino | no a fretta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – “Laclinica di farmaci e vaccini e’ un processo lungo e costoso; ogni passaggio, da una fase alla successiva, e’ studiato in modo da tutelare il piu’ possibile gli individui coinvolti negli studi. Studiare la tossicita’ di questi prodotti, il loro profilo di sicurezza, il dosaggio giusto e l’efficacia clinica prevede il coinvolgimento di moltissimi professionisti della ricerca, tutti impegnati verso lo stesso obiettivo. Oggi tutti questi meccanismi, sono amplificati e accelerati proprio per contrastare la pandemia dovuta al Covid19. Ma bisogna essere attenti a non farsi prendere dalla, che potrebbe fare danni maggiori della pandemia”. Lo afferma Carlo Tomino, responsabile del Centro del Farmaco dell’IRCCS SanRoma. Molti sono i farmaci che in Italia e nel mondo si stanno studiando e sviluppando; ...