“San Leucio dalla tua finestra” | il contest fotografico del Forum dei Giovani

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio (Bn) – Inizia oggi a Sandel Sannio il“Santua finestra“, organizzato dalle ragazze e dai ragazzi deldei. Evento promosso al tempo del coronavirus, un tempo che non lascia spazio agli incontri, agli assembramenti, ma che non può comunque dividere le persone e quello che si è costruito giorno dopo giorno con fatica, voglia e spirito dello stare insieme. Il“Santua finestra” vuole essere un modo per continuare ad interagire, a creare comunità, ad intrattenere lo scorrere lento delle giornate. Ilinizia oggi e finirà il 3 maggio e le indicazioni da seguire sono semplicissime: 1) apri la finestra e fotografa ciò che ti colpisce di più! 2) dai un titolo alla tua foto e scrivi ...