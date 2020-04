Sam Smith sul Coronavirus: “Sono sicuro di averlo avuto ma non ho fatto il tampone”, slitta il nuovo album (Di lunedì 20 aprile 2020) Le parole di Sam Smith sul Coronavirus hanno rivelato una probabile esperienza con la malattia della popstar londinese. Nelle ultime ore, infatti, il cantautore classe 1992 ha raccontato ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music che nei primi giorni della pandemia ha di sicuro contratto il Coronavirus. Non solo lui, racconta Smith, ma anche sua sorella avrebbe contratto la malattia e di conseguenza l'intera famiglia si è chiusa in autoisolamento per tre settimane: "Non mi sono sottoposto al tampone ma sono sicuro di aver preso la malattia. Al 100% era il Coronavirus. Tutto ciò che leggevo a proposito mi riconduceva a quello. Dunque sì, sono sicuro di averlo preso. Sono stato fortunato, perché in quel periodo il mondo intero era già sotto lockdown, quindi mi sono salvato". La scorsa settimana Sam Smith ha lanciato il nuovo singolo I'm Ready ... Leggi su optimagazine Sam Smith toglie la parola “morire” dal titolo del suo prossimo album : “Mi sarei sentito a disagio”

Video - testo e traduzione di I’m Ready di Sam Smith e Demi Lovato : un inno alla rinascita in un’esplosione elettropop

Per ora, però, farò della nuova musica nei prossimi mesi e sono felice di questo”. I’m Ready è una delle anticipazioni ed è un nuovo manifesto di gioia e libertà per la comunità LGBTQ+ di cui Sam ...

Sam Smith e John Legend che duettano con i loro Oscar alle spalle in Together At Home sono potentissimi

Due delle voci più incredibili del panorama musicale mondiale hanno fatto squadra per One World Together At Home: stiamo parlando di Sam Smith e John Legend. Durante l'evento prodotto da prodotto da ...

