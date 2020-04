Salvini chiede che a lavorare nei campi siano anche i pensionati italiani (Di lunedì 20 aprile 2020) Il tema della regolarizzazione di 600mila migranti per sopperire alla mancanza di braccianti nel settore agricolo sta dividendo – come inevitabile e preventivabile – la politica italiana. Al netto delle divergenze ideologiche, il nostro Paese si sta trovando a dover affrontare una serie di problematiche che viaggiano su binari paralleli rispetto all’emergenza sanitaria. Una di queste è il lavoro nei campi, con un crollo nella manodopera nel primo step della filiera agro-alimentare. Matteo Salvini, attraverso un post social, lancia la sua proposta che prevede il coinvolgimento anche dei pensionati. LEGGI anche > Un Paese civile non dice che servono immigrati per il lavoro nei campi «Proposta del governo: maxi-sanatoria per 600mila clandestini da far lavorare nei campi – scrive il leader della Lega su Facebook -. Proposta della Lega: ... Leggi su giornalettismo Salvini chiede le dimissioni di Ricciardi : “Non ne azzecca una e insulta Trump - governo lo cacci”

Il tema della regolarizzazione di 600mila migranti per sopperire alla mancanza di braccianti nel settore agricolo sta dividendo – come inevitabile e preventivabile – la politica italiana. Al netto delle divergenze ideologiche, il nostro Paese si sta trovando a dover affrontare una serie di problematiche che viaggiano su binari paralleli rispetto all'emergenza sanitaria. Una di queste è il lavoro nei campi, con un crollo nella manodopera nel primo step della filiera agro-alimentare. Matteo Salvini, attraverso un post social, lancia la sua proposta che prevede il coinvolgimento anche dei pensionati.

