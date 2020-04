Salvini a De Luca: ‘Vuole chiudere confini? Migliaia di campani preferiscono curarsi al nord’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta su Facebook, ha attaccato il governatore della campania, Vincenzo De Luca, in risposta all'annuncio di voler chiudere la regione nel caso la Lombardia avesse riaperto prima del tempo. "L'anno scorso oltre 15mila persone si sono fatte curare in Lombardia - ha detto Salvini - evidentemente De Luca non ha una Sanità all'altezza". Leggi su fanpage Salvini attacca De Luca : “Non ha una sanità all’altezza - altro che chiudere la Campania”

"Chiudi la Campania ma non hai la sanità all'altezza" - scacco matto per Salvini : De Luca zittito in tempo record

“Campania chiusa per impedire ai tuoi cittadini di farsi curare fuori” - Salvini attacca de Luca (Di lunedì 20 aprile 2020) Il leader della Lega Matteo, in diretta su Facebook, ha attaccato il governatore dellaa, Vincenzo De, in risposta all'annuncio di volerla regione nel caso la Lombardia avesse riaperto prima del tempo. "L'anno scorso oltre 15mila persone si sono fatte curare in Lombardia - ha detto- evidentemente Denon ha una Sanità all'altezza".

borghi_claudio : @CorradoBondava1 @G_A_De_Luca Aspetto fine diretta di Salvini - stanzaselvaggia : È nato un nuovo mostro nello stretto di Messina. Altro che Scilla e Cariddi. Un mostro di sicuro meno affascinante,… - stanzaselvaggia : Il mio ritratto del sindaco di Messina Cateno De Luca, compresi i suoi (comprensibilmente rimossi) spogliarelli.… - MaddaloniNews : 'Oltre a fare le dirette Facebook, De Luca pensi ad ascoltare il mondo reale delle imprese e dei lavoratori'… - Melusin8 : @Adnkronos Come mai De Luca le ha fatte in Campania e voi invece frignate dicendo di non poterle fare? p.s.: Essen… -