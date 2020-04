Salta la proposta di matrimonio in tv ad Antonella Elia, il fidanzato Pietro: “La prossima puntata” (Di lunedì 20 aprile 2020) Salta a causa di un intervento di Vladimir Luxuria la proposta di matrimonio che Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, aveva cercato di rivolgere alla fidanzata in tv durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. “Volevo chiederle di sposarmi ma avete rovinato il momento. Avevo anche l’anello ma la farò in un’altra puntata” chiosa lui. Leggi su fanpage "Non sfascio famiglie". Antonella Elia e il fidanzato dalla D'Urso - la proposta di matrimonio salta in diretta : disastro (Di lunedì 20 aprile 2020)a causa di un intervento di Vladimir Luxuria ladicheDelle Piane, compagno di, aveva cercato di rivolgere alla fidanzata in tv durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. “Volevo chiederle di sposarmi ma avete rovinato il momento. Avevo anche l’anello ma la farò in un’altra puntata” chiosa lui.

