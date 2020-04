Sacchi: «Il mio Milan? Avrei fatto follie per Maradona» (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrigo Sacchi rivela un retroscena della sua carriera al Milan: ecco le sue dichiarazioni su Diego Armando Maradona Arrigo Sacchi celebra la memoria di quel 5-0 contro il Real Madrid. Un Milan pieno di campioni, a cui Sacchi ne avrebbe aggiunto volentieri un altro, forse il più grande. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport. Sacchi – «Maradona è l’unico giocatore per cui Avrei fatto uno strappo alla regola.Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0…”. “E’ vero, Diego – gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del Milan, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrigorivela un retroscena della sua carriera al: ecco le sue dichiarazioni su Diego ArmandoArrigocelebra la memoria di quel 5-0 contro il Real Madrid. Unpieno di campioni, a cuine avrebbe aggiunto volentieri un altro, forse il più grande. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.– «è l’unico giocatore per cuiuno strappo alla regola.Una volta mi telefonò per convincermi ad andare ad allenare il Napoli. “Venga, mister. Qui ci sono io e partiamo sempre da 1-0…”. “E’ vero, Diego – gli risposi – ma quando tu non ci sei come facciamo?”. La squadra, per me, è sempre stata più importante del singolo giocatore. E i miei giocatori del, grazie all’aiuto del gioco, sono diventati i migliori nei rispettivi ...

