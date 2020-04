Sabrina | 21enne disabile bloccata a letto senza carrozzina per il Covid “Siamo sole”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 aprile 2020)Marciano ha 21 anni, vive ad Avigliana, un piccolo comune della Val Susa nel torinese. Da quando è nata, una grave patologia ha compromesso le sue capacità motorie e la madre, Marisa Marchese, vive con lei supportandola in tutto. A luglio dello scorso anno, laelettrica che utilizzava come mezzo per essere in parte indipendente ha iniziato a dare problemi, fino a ottobre, quando ha smesso totalmente di funzionare. La madre ha fatto richiesta per averne una nuova ma, a causa della burocrazia opprimente, la situazione è andata avanti per mesi lasciandoun supporto. Quando finalmente le cose si sono sbloccate è sopraggiunto il Coronavirus – e il relativo blocco tra i Paesi – che ha impedito la consegna delladall’azienda produttrice localizzata in Germania. Marisa racconta a TPI il disagio vissuto e ...