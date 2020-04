Ruben Sosa | «La Serie A era splendida | c’erano tanti campioni»

Leggi su calcionews24

L'ex attaccante di Lazio e Inter, parla della sua esperienza in Italia: ecco le parole dell'uruguaiano sulla Serie A. L'ex attaccante di Lazio e Inter, parla della sua esperienza in Italia in un'intervista a Tuttosport. «La Serie A per me era bella anche perchè giocavi con e contro giocatori grandissimi: al Napoli c'erano Maradona e Careca, il Milan aveva gli olandesi, l'Inter prima di me aveva i tre tedeschi, tra gli italiani c'era Roberto Baggio. Tutti fenomeni. Menomale che la fame uruguaiana ha fatto sì che iniziassi a segnare subito».