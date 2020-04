Rosalinda Celentano e Simona Borioni | perchè si sono lasciate? La verità

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ha fatto molto discutere la storia d’amore tra, spesso invitate ad eventi e in salotti televisivi per parlare del loro legame. E oggi, a distanza di quasi tre anni,ancora in molti a chiedersi il motivo della loro rottura. A rompere il silenzio è stata l’attrice.e … L'articolo, perchè si? La verità proviene da www.meteoweek.com.