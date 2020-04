Romeo Beckham con le treccine afro | in quarantena imita papà David e cambia look

(Di lunedì 20 aprile 2020) Con i barbieri chiusi a causa del lockdown,si è ritrovato con dei capelli lunghissimi. Piuttosto che optare per un "taglio fai da te", ha deciso dire. Si è ispirato a papàed è passato a delle originaliin stile

nina_rothmann : RT @edismyreligion: ah ma romeo beckham è cresciuto - m4daPrimavesi : RT @edismyreligion: ah ma romeo beckham è cresciuto -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Beckham

Insieme a lei in quarantena l’ex calciatore David Beckham, i tre figli più piccoli Romeo, 17 anni, Cruz, 15, Harper, 8. Assente fisicamente, ma vicino a mamma Victoria, Brooklyn che sta trascorrendo l ...Offre oltre 3mila metri di spazio, per garantire comfort a tutta la famiglia: sua moglie Victoria Beckham e i quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz, e Harper. Il tutto per 20milioni di dollari. «David ...