(Di lunedì 20 aprile 2020) E’ stato recuperato ieri nelildila 27ennedalla casa dove viveva a, zona Casal Bruciato, la notte tra il 3 e il 4. Le ricerche della ragazza si erano concentrate nell’area di lungoFlaminio dove uno spettatore di “Chi l’ha visto?” aveva ril’auto della 27enne insegnante di lingue. Ilè statopoco distante su lungodei Fiorentini all’altezza di Ponte Vittorio, impigliato nei rami lungo gli argini del. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato identificato grazie ai vestiti e a un tatuaggio sulla spalla che raffigura un cane che dà la zampa e la scritta Hachi. Al momento non sono stati trovati segni di violenza, sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte. L'articolonelil...

Agenzia_Ansa : #Roma, trovato il corpo di donna nel #Tevere, è della ventisettenne romana scomparsa il 3 aprile. Era stata attivat… - italiaserait : Roma, trovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli: era scomparsa il 4 aprile - cate_p_ : @chiaralessi Sono anni che “smonto” il tappo per differenziare i vari materiali, nonostante qui a Roma la raccolta… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Trovato corpo di donna nel Tevere, è la ventisettenne scomparsa il 3 aprile La Procura di Roma… - KjkaCuci : RT @TormalinaB: Mia figlia ha trovato alla Conad (Roma) le mascherine Ffp2. Una confezione da 5 costa €24.90 e sono identiche a quelle comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma trovato

Sì, ma nel giro delle tre settimane in cui li abbiamo coinvolti non hanno trovato alcuna altra soluzione che non fosse quella di mettere ... Infatti correvamo anche il rischio che una volta arrivati ...Non vorrei dire sciocchezze, ma ho la percezione che sia in atto, almeno nella città che vivo sotto gli occhi, Roma, una riapertura silenziosa ... versi perfetti per una epidemia - ho trovato, sebbene ...