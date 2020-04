Roma | lavori alle condotte Acea | intere zone senz’acqua da stasera a domani | ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 aprile 2020) DORE 20 DI OGGI 20 APRILE8 DIMATTINA 21 APRILE (DIRE), 20 apr. –Ato 2 ha reso noto che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle, urgenti e improcrastinabili, correlati adi riqualificazione urbana di, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade. Per limitare i disagi ai cittadiniAto 2 svolgera’ inel corso della notte tra oggi (lunedi’ 20) e(martedi’ 21 aprile).MANCHERÀ L’ACQUA In particolare, d20 di oggi8 disi verificheranno mancanze d’acquautenze ricadenti nelle seguenti strade: piazza Venezia; via Cesare Battisti; via dei Fornari; vicolo di San Bernardo; via di Santa Eufemia; piazza dei Santi Apostoli; via del Mancino; via del Corso; vicolo del Piombo; via IV Novembre; via della Pilotta: via ...