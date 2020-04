Roma, accoltella all’addome e alla schiena la compagna: 22enne accusato di tentato omicidio (Di lunedì 20 aprile 2020) Ha accoltellato la compagna, di 27 anni, a Lanuvio, in provincia di Roma. E’ successo la scorsa notte in una villetta di via degli Olmi. Un ragazzo, di 22 anni, incensurato, ha colpito più volte con un coltello da cucina all’addome e alla schiena la ragazza, che ora si trova in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Lanuvio e Velletri e portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che hanno sentito le urla della donna: soccorsa dal 118, la vittima è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico ed è ora ricoverata in rianimazione. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. L'articolo Roma, accoltella all’addome e alla schiena la compagna: 22enne accusato di tentato omicidio proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano Roma - violenza cieca : immigrato massacra di botte un anziano alla fermata del bus e lo accoltella

Aggressione assurda a Roma | accoltellato per via di un accendino

Roma - accoltella la madre durante una lite (Di lunedì 20 aprile 2020) Hato la, di 27 anni, a Lanuvio, in provincia di. E’ successo la scorsa notte in una villetta di via degli Olmi. Un ragazzo, di 22 anni, incensurato, ha colpito più volte con un coltello da cucina all’addome ela ragazza, che ora si trova in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Lanuvio e Velletri e portato in carcere con l’accusa diomicidio. A dare l’rme sono stati alcuni familiari che hanno sentito le urla della donna: soccorsa dal 118, la vittima è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico ed è ora ricoverata in rianimazione. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite. L'articoloall’addome eladiomicidio proviene da Il ...

mgcalfi : - fanpage : Ultim'ora La 27enne si trova in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte - giannettimarco : RT @Adnkronos: #Roma, 22enne accoltella convivente: è grave - Massimilianosg3 : RT @LaStampa: Il tentato omicidio è avvenuto a Lanuvio, in provincia di Roma. La ragazza, 27 anni, è in pericolo di vita. - leggoit : #roma, accoltella la fidanzata dopo una lite in casa: 22enne arrestato, lei lotta per la vita -