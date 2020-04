Roberto Sommella direttore di Mf/Milano Finanza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 aprile 2020)è stato nominatodi Mf/e del sito web delle due testate della Class Editori dove era arrivato lo scorso settembre come con55 anni, romano, ha iniziato la carriera alla redazione economica dell’Ansa dove ha lavorato per 12 anni. Passato al gruppo Class, è diventato vicedi Mf/fino a quando nel 2013 è arrivato all’Autorità Antitrust comedelle relazioni esterne. Ha collaborato con Corriere della Sera, Avvenire, Huffington Post ed è autore di alcuni libri: ‘L‘euro è di tutti’, ‘Sboom’, Euxit, uscita di sicurezza per l’Europa’, ‘Gli Arrabbiati’, ‘Disuguaglianze‘, ‘MM Metodo Marchionne’. L'articolodi Mf/proviene da Ildenaro.it.