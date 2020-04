Ripresa Serie A: la posizione ufficiale della Fiorentina (Di lunedì 20 aprile 2020) La Fiorentina non è contraria alla Ripresa del campionato di Serie A: il comunicato ufficiale della società viola La Fiorentina ha smentito la notizia diffusa in serata circa la contrarietà alla Ripresa della Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il comunicato ufficiale della società viola. «In merito a quanto riportato da Agenzia ADNKronos, la Fiorentina smentisce categoricamente di essersi dichiarata contraria alla Ripresa del campionato. La Fiorentina ha sempre dichiarato di essere totalmente disponibile alle decisioni che la Lega e il Governo prenderanno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Ripresa Serie A - Faggiano : «Remiamo tutti dalla stessa parte»

Spadafora : «Se ripresa Serie A seria considerazione gare in chiaro».

La Fiorentina ha smentito la notizia diffusa in serata circa la contrarietà alla ripresa della Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il comunicato ufficiale della società viola. «In merito a ...

Il calcio continua a litigare sulla ripresa. E il medico del Torino si dimette da commissione Figc

Ci sono otto club di Serie A che spingono per non far ripartire il campionato. Secondo quanto si apprende, durante il consiglio della Lega di A sono emersi dei quesiti riguardo ai rischi definiti ...

