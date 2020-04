Rinviate in autunno le elezioni amministrative. D’Incà: “Possibile election day” (Di lunedì 20 aprile 2020) Si voterà tra settembre e dicembre. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che rinvia le amministrative e le regionali previste in primavera in considerazione dell`emergenza sanitaria da COVID-19. Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente. Sono sette le Regioni chiamate alle urne: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta. La prima ad andare al voto, già ieri domenica 19 aprile, sarebbe dovuta essere la Valle D'Aosta. Ricordiamo che in questa regione a metà dicembre si era dimesso il governatore Antonio Fosson.Le motivazioni erano legate all'avviso di garanzia per scambio elettorale politico mafioso ... Leggi su ilfogliettone Volley - Coppe Europee sospese e rinviate in autunno? Quali squadre italiane in Europa nella prossima stagione?

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Boris Johnson in terapia intensiva - rinviate in autunno le elezioni amministrative

Elezioni regionali rinviate in autunno per il coronavirus : voto tra ottobre e dicembre (Di lunedì 20 aprile 2020) Si voterà tra settembre e dicembre. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che rinvia lee le regionali previste in primavera in considerazione dell`emergenza sanitaria da COVID-19. Per quanto riguarda lesuppletive per il Senato e la Camera, il termine per lo svolgimento delleper i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente. Sono sette le Regioni chiamate alle urne: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta. La prima ad andare al voto, già ieri domenica 19 aprile, sarebbe dovuta essere la Valle D'Aosta. Ricordiamo che in questa regione a metà dicembre si era dimesso il governatore Antonio Fosson.Le motivazioni erano legate all'avviso di garanzia per scambio elettorale politico mafioso ...

ALisimberti : RT @ALisimberti: Anche perche' le elezioni in autunno rischiano di essere nuovamente rinviate se vi fosse, come probabile, una seconda ond… - ALisimberti : Anche perche' le elezioni in autunno rischiano di essere nuovamente rinviate se vi fosse, come probabile, una seco… - Paolorm2012Roma : Coronavirus, elezioni rinviate in autunno. Nota congiunta di 4 Regioni: 'Si voti a luglio'. D'Incà: 'Verso election… - LaCnews24 : Elezioni regionali e comunali rinviate: il voto slitta in autunno #calabrianotizie #newscalabria - Luisa95096148 : RT @AllMusicItalia: A causa dell'attuale emergenza sanitaria, sono state rinviate all'autunno le date di Milano e Roma del tour teatrale di… -