Rinnovo Zaniolo | l’agente | «Non è il momento di parlarne»

Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, parla della situazione del suo assistito e del Rinnovo con la Roma. Le sue parole Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, parla della situazione del suo assistito e del Rinnovo con la Roma. Ecco le sue parole a TMW. Zaniolo – «La sua prima parte del campionato è stata fantastica, ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere l'anno prima. Ripartirà da quella straordinaria azione contro la Juve che gli è costata l'infortunio, chiaramente con un finale diverso. Quello sarà il punto di ripartenza. È caduto e adesso si è rialzato. Comincia il conto alla rovescia. Ma niente ansia di ricominciare. Le sfide non spaventano certo Nicolò, uno che a diciannove anni ha esordito contro il Real Madrid». Rinnovo – «Non è il momento di parlarne»

Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, parla della situazione del suo assistito e del rinnovo con la Roma. Le sue parole Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, parla della ...

Zaniolo: “Qui a lungo, sogno di diventare una bandiera”

Dal 12 gennaio, Nicolò Zaniolo vede per la prima volta la possibilità di tornare in campo a stagione in corso. “Il recupero va molto bene – prosegue ai microfoni di Sky -, ogni giorno miglioro un po’ ...

Dal 12 gennaio, Nicolò Zaniolo vede per la prima volta la possibilità di tornare in campo a stagione in corso. "Il recupero va molto bene – prosegue ai microfoni di Sky -, ogni giorno miglioro un po' ...