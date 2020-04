Rilasciata la app “Io”, M5s: “La vita dei cittadini ora è più semplice” (Di lunedì 20 aprile 2020) A seguito del rilascio della app “Io”, che permette di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, si è espresso positivamente il Movimento 5 Stelle: “La vita dei cittadini ora è più semplice”. Oggi è stata Rilasciata una nuova app sviluppata da PagoPa Spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per tutti i cittadini. … L'articolo Rilasciata la app “Io”, M5s: “La vita dei cittadini ora è più semplice” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 20 aprile 2020) A seguito del rilascio della app “Io”, che permette di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, si è espresso positivamente il Movimento 5 Stelle: “Ladeiora è più semplice”. Oggi è statauna nuova app sviluppata da PagoPa Spa, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per tutti i. … L'articolola app “Io”, M5s: “Ladeiora è più semplice” proviene da www.meteoweek.com.

ItalyITC : Rilasciata app IO: inizia la digitalizzazione dell'Italia? Grazie Team Digitale. Avete qualche aneddoto da racconta… - minimalproc : @carlopiana @fpmicozzi @zacchiro @fpietrosanti @fabiochiusi @quinta @carloalberto @Davidovskij @gbgallus @raistolo… - paoloigna1 : Giusto che prima che sia rilasciata ci sia un approfondimento completo al #Copasir quanto meno. Non ci possono esse… - AndreaB50056244 : @Tizzy44196287 L’app ancora non è stata ancora rilasciata quindi la fase 2 chissà quando veramente inizierà .... ma… - X3LGaming : RT @DBLiveTECH: Il colosso social di Facebook di Mark Zuckerberg, ha rilasciato per gli utenti Android la sua APP e successivamente sarà ri… -