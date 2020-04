Richieste prestiti fino a 25 mila euro: come fare (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Decreto Liquidità dell’8 aprile scorso prevede la possibilità per imprese e persone fisiche (professionisti e partite Iva) di ottenere prestiti al 100% garantiti dallo Stato fino a 25mila euro. Per soglie superiori la garanzia è del 90% e per le grandi imprese verrà fornita dalla Sace tra il 70 e il 90%. Spiega oggi il Corriere che da questa mattina le banche sono pronte a ricevere le domande di imprenditori, persone fisiche e professionisti che richiedono prestiti fino a 25mila euro e per massimi 72 mesi, coperti al 100% gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia. Lo strumento gestito dal Mediocredito Centrale venerdì ha predisposto la modulistica necessaria. Ma per chi avesse necessità di ottenere cifre più alte, le cose si fanno più complicate. Per i prestiti alle grandi imprese servono le procedure di ... Leggi su nextquotidiano Prestiti - parte la corsa a ostacoli. Via alle richieste fino a 25 mila euro Come ottenerli

Coronavirus : PrestitiOnline - boom richieste di liquidità

Coronavirus Germania : 273 morti e 45mila casi/ Previste 100mila richieste di prestiti

