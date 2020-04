Riccardo Fogli pronto a fare il suo testamento: “Cosa vorrei lasciare loro…? Ho pensato che…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Riccardo Fogli parla di testamento al magazine Nuovo Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta una lunga e scioccante intervista di Riccardo Fogli. Nella rubrica Vip e Animali, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha parlato di quando lui non ci sarà più. “Avevo pensato di mettere i miei cani nel testamento. Cosa vorrei lasciare loro? Una cassetta di scatolette e una scorta di croccantini”, ha affermato uno dei componenti dei Pooh. Ricordiamo che quest’ultimo è felicemente sposato con Karin da cui è nata la figlia Michelle. Inoltre in famiglia sono presenti due chihuahua Chico e Nuit, tanto che ha pensato di metterli nel testamento. Il cantante dei Pooh e l’amore per i suoi due chihuahua Intervistato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il cantante ha detto che i due cagnolini sono ... Leggi su kontrokultura Riccardo Fogli : "i miei cani nel testamento"/ "Per loro scatolette e croccantini"

Riccardo Fogli spiazza : "Nel mio testamento ho pensato di mettere…"

