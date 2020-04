Riaprire la Lombardia? Il dibattito video Sallusti, Gambino e Salamida (Di lunedì 20 aprile 2020) Riaprire la Lombardia? Il dibattito video Sallusti, Gambino e Salamida Il direttore di TPI.it Giulio Gambino commenta l’ipotesi di “Riaprire” la Lombardia, duramente colpita dall’emergenza Coronavirus, con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, Fabio Salamida e Flavio Alivernini nell’ambito di RASSEGNA(TI) IN CASA, la rassegna quotidiana di notizie promossa dall’associazione Insieme in rete. Qui un estratto della rassegna con gli interventi di Sallusti, Gambino e Salamida sul tema delle possibili riaperture in Lombardia, gli errori di Attilio Fontana e le inchieste di TPI sull’argomento. CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti: Quel 23 febbraio ad Alzano Lombardo: così Bergamo è diventato il lazzaretto d’Italia (Parte I inchiesta ... Leggi su tpi Coronavirus - Zaia : «Sud contro Nord - riaprire dopo il 4/5». Lombardia - ira Fontana : «Siamo sotto attacco»

Coronavirus - Zaia : «Sud contro Nord - riaprire dopo il 4/5». Lombardia - ira Fontana : «Siamo sotto attacco»

Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia. In Lombardia lieve aumento dei contagi. L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire» (Di lunedì 20 aprile 2020)la? IlIl direttore di TPI.it Giuliocommenta l’ipotesi di “” la, duramente colpita dall’emergenza Coronavirus, con il direttore del Giornale Alessandro, Fabioe Flavio Alivernini nell’ambito di RASSEGNA(TI) IN CASA, la rassegna quotidiana di notizie promossa dall’associazione Insieme in rete. Qui un estratto della rassegna con gli interventi disul tema delle possibili riaperture in, gli errori di Attilio Fontana e le inchieste di TPI sull’argomento. CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti: Quel 23 febbraio ad Alzano Lombardo: così Bergamo è diventato il lazzaretto d’Italia (Parte I inchiesta ...

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] Renzi vuole riaprire le scuole. Burioni cerca cavie. Salvini dice di ispirarsi al 'modello Lomba… - Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - matteosalvinimi : Mattinata di lavoro in Regione Lombardia, obiettivo riaprire in sicurezza, fare uscire di casa i cittadini e far ri… - selcinosa : RT @Agenzia_Italia: L'Italia può arrivare a zero contagi a fine giugno. #Lombardia e #Marche le ultime #Regioni a riaprire. - AProciv : RT @Agenzia_Italia: L'Italia può arrivare a zero contagi a fine giugno. #Lombardia e #Marche le ultime #Regioni a riaprire. -