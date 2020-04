Retroscena Commisso: “Oltre al Milan altre due società italiane mi avevano cercato. Su Chiesa…” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il calcio italiano mi aveva cercato altre volte. La prima nel 2000. I proprietari della Sampdoria erano venuti a chiedermi se fossi interessato a comprare la società. Poi ci aveva provato Di Benedetto per la Roma. Ma non era il momento giusto: avevo altre priorità, altre responsabilità, delle enormi responsabilità. Nel 2011 avevo trasformato la mia compagnia da pubblica a privata, acquisendo il 100 per cento delle azioni. Per farlo mi ero indebitato per 3,7 miliardi di dollari, dovevo e volevo concentrarmi esclusivamente su Mediacom. Quattro anni fa, nel 2016, Della Valle aveva dato il mandato a vendere a Credit Suisse. Lo stesso nel 2017, ma il prezzo era ancora troppo alto. A gennaio avevo peraltro preso la maggioranza dei New York Cosmos. Un anno dopo mi hanno avvicinato per il Milan, e sai bene quello che è successo”. Il solito, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il calcio italiano mi avevavolte. La prima nel 2000. I proprietari della Sampdoria erano venuti a chiedermi se fossi interessato a comprare la società. Poi ci aveva provato Di Benedetto per la Roma. Ma non era il momento giusto: avevopriorità,responsabilità, delle enormi responsabilità. Nel 2011 avevo trasformato la mia compagnia da pubblica a privata, acquisendo il 100 per cento delle azioni. Per farlo mi ero indebitato per 3,7 miliardi di dollari, dovevo e volevo concentrarmi esclusivamente su Mediacom. Quattro anni fa, nel 2016, Della Valle aveva dato il mandato a vendere a Credit Suisse. Lo stesso nel 2017, ma il prezzo era ancora troppo alto. A gennaio avevo peraltro preso la maggioranza dei New York Cosmos. Un anno dopo mi hanno avvicinato per il, e sai bene quello che è successo”. Il solito, ...

CalcioWeb : Retroscena #Commisso: 'Oltre al #Milan altre due società italiane mi avevano cercato. Su #Chiesa...' - - Pasqual24320045 : RT @siamo_la_Roma: ??? Parla il presidente viola ?? #Commisso svela un retroscena ?? 'Mi offrirono la #Roma' - siamo_la_Roma : ??? Parla il presidente viola ?? #Commisso svela un retroscena ?? 'Mi offrirono la #Roma' - infoitsport : Chiesa, Inter in corsa “grazie” a Commisso: retroscena sul no alla Juventus - internewsit : Chiesa, Inter in corsa 'grazie' a Commisso: retroscena sul no alla Juventus - -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Commisso Retroscena Commisso: “Oltre al Milan altre due società italiane mi avevano cercato. Su Chiesa… ... CalcioWeb Calciomercato Fiorentina: per la prossima stagione occhi su Nainggolan

Dietro le quinte, tuttavia, i club iniziano a intavolare i primi discorsi di mercato relativi ... di riscattare il belga sono quasi inesistenti per via di uno stipendio considerato fuori dalla portata ...

Retroscena Torino: rifiutati 40 milioni dalla Fiorentina per Belotti

Urbano Cairo ha detto no al collega Commisso, che si era fatto avanti ... ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore. Il retroscena risale al mercato invernale, quando poi la Fiorentina ...

Dietro le quinte, tuttavia, i club iniziano a intavolare i primi discorsi di mercato relativi ... di riscattare il belga sono quasi inesistenti per via di uno stipendio considerato fuori dalla portata ...Urbano Cairo ha detto no al collega Commisso, che si era fatto avanti ... ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore. Il retroscena risale al mercato invernale, quando poi la Fiorentina ...