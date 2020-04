Resident Evil 3 | nel remake ottima la grafica ma la svolta action potrebbe far storcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il ritorno di3 è un sogno per tutti quegli appassionati della serie che, per molto tempo, hanno sperato di sentire nuovamente il terrificante urlo di Nemesis; a differenza del suo predecessore però, il “nuovo”3 è una reinterpretazione del titolo classico, una scelta quella di Capcom che comporta dei pro ma anche dei contro. Durante l’invasione zombie che attanaglia Racoon City, troviamo una Jill Valentine pesantemente provata dagli eventi di Villa Spencer – set del primo capitolo della saga – che si prepara a fuggire, facendo appello a quel briciolo di sanità mentale che le rimane, trovandosi contro una città che non la vuole lasciare andare ed il Nemesis, potente arma di morte programmata dalla Umbrella Corp al solo scopo di uccidere i membri S.T.A.R.S. rimasti, tra cui proprio la ...