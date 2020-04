Regione Lazio: Roccasecca, al vaglio ampliamento (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Dopo il recente provvedimento del Consiglio dei Ministri, gli uffici regionali hanno tenuto oggi una riunione di aggiornamento sulla situazione del Piano Rifiuti del Lazio, anche alla luce dell’emergenza Covid-19. In particolare, la delibera del Governo riguarda la sopraelevazione della discarica di Roccasecca con riferimento al IV bacino. Nelle prossime settimane l’Amministrazione regionale valutera’ anche l’eventuale possibile ampliamento dell’invaso con l’apertura del V bacino, che consentira’ di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti di tutti i Comuni della provincia di Frosinone e permettera’ di agevolare le operazioni di bonifica della Valle del Sacco, in modo da servire prevalentemente l’ambito territoriale e garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti, in linea con il Piano regionale. Cosi’, in ... Leggi su romadailynews Emergenza - Cisl Medici Lazio : «Regione apra un tavolo di confronto con i sindacati»

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2020 ore 19 : 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-04-2020 ore 19 : 15 (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – Dopo il recente provvedimento del Consiglio dei Ministri, gli uffici regionali hanno tenuto oggi una riunione di aggiornamento sulla situazione del Piano Rifiuti del, anche alla luce dell’emergenza Covid-19. In particolare, la delibera del Governo riguarda la sopraelevazione della discarica dicon riferimento al IV bacino. Nelle prossime settimane l’Amministrazione regionale valutera’ anche l’eventuale possibiledell’invaso con l’apertura del V bacino, che consentira’ di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti di tutti i Comuni della provincia di Frosinone e permettera’ di agevolare le operazioni di bonifica della Valle del Sacco, in modo da servire prevalentemente l’ambito territoriale e garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti, in linea con il Piano regionale. Cosi’, in ...

LegaSalvini : ANCHE FONTANA SBUGIARDA ZINGARETTI - RaiNews : Nella Regione Lazio dovremmo aspettare almeno il 12 maggio; in Veneto e Piemonte il 21 maggio. Nelle regioni del Su… - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, a Roma e in tutta la regione riaprono le librerie. FOTO - specialone27097 : RT @Franciscovota: La Regione #Lazio ha ordinato le mascherine, mai arrivate, ad una società specializzata in led, roba da far impallidire… - andrea61990928 : RT @claudio_2022: Pasticci della regione Lazio. Zingaretti dovrà spiegare anche i tre voli da Shanghai, costati 1,5mli di euro, e precisare… -