Quanto vale Repubblica Salvini li umilia in diretta da Giletti | occhio alle sue spalle

(Di lunedì 20 aprile 2020) "Le indiscrezioni divalgono meno dei Topolino che hosp". Matteo, in collegamento con Massimoa Non è l'Arena, commenta così il retroscena del quotidiano su una presunta frattura con Giancarlo Giorgetti sul Mes. Secondo, il numero 2 della Lega si sarebbe isolato da una settimana perché in contrasto con il leader sulla linea da tenere in Europa. "Con Giorgetti ci parlo tutti i giorni, la linea della Lega è una sola", assicura l'ex ministro degli Interni, che ribadisce: la sua contrarietà al fondo salva stati: "Preferisco affidarmi agli italiani piuttosto che ai cinesi o ai tedeschi".