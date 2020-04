Quando riparte lo sport in Italia? Fase 2 dal 4 maggio con gli allenamenti? Le Federazioni inviano la “griglia dei rischi” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo sport potrebbe concretamente ripartire nelle prossime settimane, in maniera graduale, con date che varieranno da disciplina a disciplina. Le varie Federazioni Italiane sono chiamate a inviare al Comitato Olimpico Nazionale un file in cui vengono valutati i rischi di ogni signola specialità (da 0 di inesistente a 4 di elevato). Il documento, da spedire entro il 23 aprile, prende in considerazione moltissimi aspetti, dal luogo di allenamento a quello delle gare come riporta il Corriere dello sport, passando per distanza tra gli atleti, contatti tra le persone, tipologia di ambienti e questione pubblico. Si tratta di una sostanziosa autocertificazione che servirà “per dialogare con le istituzioni e permettere la ripresa di allenamenti e gare nei diversi sport”. Il 4 maggio l’Italia entrerà nella Fase 2, quella di una riapertura graduale e ragionata ... Leggi su oasport Cosa si fa scappare Francesco Totti con Luca Toni : ecco quando riparte il campionato

E per quanto riguarda la possibile ripresa del campionato, aggiunge: "Io non ho mai detto no. Il calcio e l'Italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo. Il Paese sta andando ...

Coronavirus, quali saranno le prime attività a ripartire Le prime attività a ripartire ... distanti e probabilmente negli aeroporti saranno installati termoscanner per misurare la temperatura.

