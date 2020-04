Quando finirà l’emergenza Coronavirus: «Stop a nuovi contagi non prima di…», ecco la classifica delle Regioni (Di lunedì 20 aprile 2020) Quando finirà l’emergenza Coronavirus, una proiezione prova ad ipotizzare gli scenari su scala Regionale. In tal senso si prevede uno Stop ai nuovi contagi da Covid-19 non prima di fine giugno, ad esempio, in Lombardia e Marche. ecco allora le proiezioni dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane sulle date plausibili da cui si inizieranno ad azzerare i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle diverse Regioni italiane. Quando finirà l’emergenza Coronavirus in Italia La fine dell’emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle Regioni a seconda dei territori più o meno esposti all’epidemia: in Lombardia e Marche, verosimilmente, l’assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, in Emilia-Romagna e Toscana non prima della fine di maggio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Quando finirá il coronavirus? Lo studio Regione per Regione : ultimi contagi in Lombardia a fine giugno

Coronavirus - quando finirà la pandemia in Italia? Le proiezioni regione per regione

