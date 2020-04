Quali regioni vogliono ripartire prima del 4 maggio per la fase 2 (Di lunedì 20 aprile 2020) Quali regioni vogliono ripartire prima del 4 maggio per la fase 2 La fase 2 è ormai un tema all’ordine del giorno e in Italia già divampa la polemica tra le regioni che vogliono ripartire prima, anche prima della designata data del 4 maggio, e quelle che invece invitano a una maggior cautela, soprattutto da quei territori maggiormente colpiti dall’epidemia da Covid-19. Lombardia e Veneto vogliono far ripartire il motore Italia, anche prima, se possibile, del 4 maggio, mentre Vincenzo De Luca afferma perentorio che in caso di fretta eccessiva sarà costretto a chiudere i confini della Campania. C’è il timore che la diffusione del contagio non sia finita, che il virus circoli ancora, che sia stato solamente messo in stand-by provvisorio dalla quarantena, che esplodano nuovi focolai, che l’emergenza ricominci, magari proprio in quelle ... Leggi su termometropolitico Quali sono le Regioni italiane che fanno davvero più tamponi

Quali negozi riaprono oggi 14 aprile : l’elenco completo - le Regioni che dicono no

Coronavirus - quali negozi riaprono domani (e quali regioni fanno eccezione) (Di lunedì 20 aprile 2020)del 4per la2 La2 è ormai un tema all’ordine del giorno e in Italia già divampa la polemica tra leche, anchedella designata data del 4, e quelle che invece invitano a unar cautela, soprattutto da quei territorirmente colpiti dall’epidemia da Covid-19. Lombardia e Venetofaril motore Italia, anche, se possibile, del 4, mentre Vincenzo De Luca afferma perentorio che in caso di fretta eccessiva sarà costretto a chiudere i confini della Campania. C’è il timore che la diffusione del contagio non sia finita, che il virus circoli ancora, che sia stato solamente messo in stand-by provvisorio dalla quarantena, che esplodano nuovi focolai, che l’emergenza ricominci, magari proprio in quelle ...

VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - Agenzia_Ansa : #COVID-19 Ecco quali sono gli esercizi commerciali che possono riaprire domani. Le #librerie e i negozi per bambini… - LuiMon78 : RT @StefanoRizzuti: Tra le Regioni che fanno più #tamponi in rapporto al numero di contagiati da #coronavirus ci sono Calabria, Basilicata,… - Meggyorgoglio : - StefanoRizzuti : Tra le Regioni che fanno più #tamponi in rapporto al numero di contagiati da #coronavirus ci sono Calabria, Basilic… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali regioni Quali sono le Regioni italiane che fanno davvero più tamponi Fanpage.it Regione, ecco le linee guida per la gestione di pazienti con malattie rare

REGIONE – Telemedicina e prestazioni domiciliari per garantire ... gruppo di lavoro saranno recepite in una specifica ordinanza. Tutte le prestazioni per le quali non sia indispensabile la presenza, ...

Contagi Covid Molise: 10 nuovi casi in pochissime ore. 279 i positivi

In tutto sono stati processati 3309 tamponi, dei quali 279 positivi. CONTAGI COVID MOLISE, ECCO NUMERI E DISLOCAZIONI NELL’ULTIMO BOLLETTINO DELLA ASREM 3309 tamponi processati di cui 3030 negativi ...

REGIONE – Telemedicina e prestazioni domiciliari per garantire ... gruppo di lavoro saranno recepite in una specifica ordinanza. Tutte le prestazioni per le quali non sia indispensabile la presenza, ...In tutto sono stati processati 3309 tamponi, dei quali 279 positivi. CONTAGI COVID MOLISE, ECCO NUMERI E DISLOCAZIONI NELL’ULTIMO BOLLETTINO DELLA ASREM 3309 tamponi processati di cui 3030 negativi ...