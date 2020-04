Q Talks - Auto usate | quanto valgono ai tempi del Covid-19 | rivedi la diretta

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 aprile 2020) Che impatto ha il coronavirus sul mercato dellusato? Qual è il corretto valore delle vetture doccasione? Come nascono le quotazioni di Quattroruote? Conviene oppure no vendere unmobile? E comprarla di seconda mano? La pandemia per i dealer è un disastro anche economico? Ci sarà bisogno di incentivi non solo per lacquistonuove, ma anche per macchinepiù sicure e meno inquinanti di quelle vecchie? A questi interrogativi, più attuali che mai, abbiamo risposto nell'appuntamento odierno con i Qinsieme a Massimiliano Amati, responsabile analisi di mercato di Quattroruote, Andrea Sartori, Sales director di Quattroruote Professional, e Fabio De Rossi, vice direttore di Quattroruote. Per rivedere lapotete guardare il video qui sotto, oppure andare sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube.