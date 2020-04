PS5 sta per arrivare e Sony vuole lanciare la console in tutto il mondo allo stesso momento (Di lunedì 20 aprile 2020) Il lancio delle console di nuova generazione si sta rivelando più complicato del previsto sia per Microsoft che per Sony, con recenti report che hanno indicato come la compagnia giapponese, in particolare, stia cercando di scendere a compromessi per assicurarsi che non debbano rinviare la finestra di uscita di PS5. Il report di Bloomberg ha affermato che a causa di problemi di produzione, Sony potrebbe lanciare PS5 in una quantità limitata, ma una cosa che Sony non vuole assolutamente fare è scaglionare l'uscita in base alla regione.Secondo il report, Sony vuole assicurarsi che PS5 venga lanciata contemporaneamente in tutto il mondo e questa direttiva proviene dal boss di PlayStation, Jim Ryan. Leggi altro... Leggi su eurogamer PS5 sta arrivando e un fan prova a immaginare delle eleganti custodie in cartone per i giochi

PS5 non è stata ancora svelata e due nuovi concept ispirati al DualSense immaginano la next-gen di Sony (Di lunedì 20 aprile 2020)

