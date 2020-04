"Prima documento governativo? Un mese dopo": Conte inchiodato agli errori sul virus (Di lunedì 20 aprile 2020) Trentotto giorni. Tanti ne sono passati da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria a quando l'Italia intera ha conosciuto il lockdown per la Prima volta. Un'inchiesta del Corriere della Sera ha ripercorso la serie di errori, omissioni e sottovalutazioni che ha accompagnato il coronavirus, a partire dal fatto che la Prima direttiva del ministero sia arrivata soltanto un mese dopo la comparsa dell'infezione. Risale al 27 gennaio la circolare del ministero della Salute che prescrive controlli su chi arriva da Wuhan o ha avuto contatti recenti con la Cina, ma il decreto che cambia tutto arriva il 31 gennaio: dichiarazione dello stato d'emergenza e blocco dei voli con la Cina. “Mancano però le istruzioni per l'uso - scrive il Corsera - c'è uno stato d'emergenza, ma non un piano d'emergenza”. Il primo documento governativo che spiega cosa fare ... Leggi su liberoquotidiano Sui media cinesi il documento sulla prima paziente positiva : è una venditrice di gamberi crudi di Wuhan

Coronavirus - il documento segreto : “In Uk l’epidemia durerà fino alla primavera 2021 con 8 milioni di persone ricoverate”

Marco Vannini audio ripulito - richiesta straziante prima di morire : «Portami il… » : documento inedito a Quarto Grado (Di lunedì 20 aprile 2020) Trentotto giorni. Tanti ne sono passati da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria a quando l'Italia intera ha conosciuto il lockdown per lavolta. Un'inchiesta del Corriere della Sera ha ripercorso la serie di, omissioni e sottovalutazioni che ha accompagnato il corona, a partire dal fatto che ladirettiva del ministero sia arrivata soltanto unla comparsa dell'infezione. Risale al 27 gennaio la circolare del ministero della Salute che prescrive controlli su chi arriva da Wuhan o ha avuto contatti recenti con la Cina, ma il decreto che cambia tutto arriva il 31 gennaio: dichiarazione dello stato d'emergenza e blocco dei voli con la Cina. “Mancano però le istruzioni per l'uso - scrive il Corsera - c'è uno stato d'emergenza, ma non un piano d'emergenza”. Il primoche spiega cosa fare ...

M5S_Europa : #Meloni oggi si appella anche a #Tremonti, ma è inutile: le misure lacrime e sangue erano già previste nel testo de… - welikeduel : L'audio originale dei tentativi prima di arrivare alle 4 D, in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza… - LegaSalvini : CONTE COMPRÒ MASCHERINE PRIMA PER PALAZZO CHIGI, POI PER I MEDICI: SPUNTA DOCUMENTO - _esegesi_ : @SasaB84 Ne sono consapevole, io infatti sono per la ripresa, ma a delle condizioni: sicurezza e salute (non solo p… - SoniaSamoggia : RT @DevisZanaga: Prima di fare un piatto classico mi documento al massimo e lo faccio solo con i passaggi e gli ingredienti giusti. Altrime… -