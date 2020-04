Prezzo ammortizzato Xiaomi Mi 10 5G con le rate di Vodafone

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un altro smartphone da poco comparso nel listinoper l'acquisto cash oizzato è loMi 10 5G, che potrete portarvi a casa a 899,99 euro in un'unica soluzione. Il top di gamma del produttore cinese presentato alla fine di marzo scorso viene anche proposto dal gestore rosso, come riportato da 'mondomobileweb.it', ai clienti conInfinito a 12,99 euro/mese per 30 mesi a fronte di un contributo iniziale di 99,99 euro. Ad alcuni clienti appositamente selezionati dall'ufficio marketing dell'operatore telefonico loMi 10 5G viene offerto a 0 anticipo ed adi 17,99 euro/mese. Ilmensile si dice possa cambiare in base alle offerte ricaricabili associate. Non si conoscono ancora le cifre per l'eventuale ricesso anticipato, né le modalità di addebito accettate. Facciamo anche presente cheper l'attivazione di ogni ...