Previsioni meteo, leggero miglioramento da domani (Di lunedì 20 aprile 2020) Previsioni meteo, ecco cosa ci aspetta domani 21 aprile. Roma Possibilità di deboli piogge intermittenti sia nella mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; tempo in miglioramento in serata anche se con molte nubi sparse. Temperature comprese tra +13°C e +21°C. Lazio Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge possibili su gran parte della regione, tempo più asciutto al pomeriggio, ma solo sulla costa. Migliora in serata, locali fenomeni in nottata sul Basso Lazio e sui rilievi interni. Italia Molte nubi su tutti i settori con locali piogge al Nord Ovest e neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Ulteriore miglioramento in serata. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge diffuse, fenomeni a tratti più intensi lungo i settori costieri di Marche e Abruzzo. Condizioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo Aeronautica Militare - inizia una settimana di maltempo con piogge - neve e forti venti : il bollettino fino al 26 aprile

