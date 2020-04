Povera Italia Se c' è lo sconto la nostra bandiera ce la vende la Cina

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Andrea Cuomo Azienda di Como riceve un ordine per 200mila tricolori da esporre sui balconi. Ma nel Paese dove; nato il virus offrono prezzi più bassi. E la Patria? Addio... Sventoliamo il tlicolole. Bianco, rosso e verde made in China, con buona pace dei patrioti a un tanto al chilo. Una piccola storia che ci viene raccontata dall'imprenditore Alessandro Leopardi racconta molto di come noini pratichiamo con maestria la non troppo difficile arte della doppia morale (predicare bene, razzolare assai male) e di come siamo autolesionisti nel lungo tempo in nome di un piccolo vantaggio sul breve. Vi raccontiamo la sua storia che pur non avendo nulla di illecito a noi ha infastidito e crediamo farà altrettanto con voi. Leopardi possiede in quel di Como due aziende, la Serigrafica Lariana e la Welltex, specializzate in araldica. Produce bandiere e ...