Ponticelli | pronti i primi 48 posti al Covid Hospital

Leggi su 2anews

(Di lunedì 20 aprile 2020) Finiti i lavori, i reparti presso la struttura disonocon tutte le attrezzature e i percorsi differenziati. Lo spazio coperto per l’arrivo dell’ambulanza, poi si entra subito nel vivo con idue reparti di terapia intensiva. Inizia così ilcenter costruito all’Ospedale del Mare di Napoli, a, in uno spazio che prima era un prato alla fine del parcheggio e oggi ospita 48letto19, che diventeranno 72 dalla settimana prossima. Finiti i lavori, i reparti sonocon tutte le attrezzature e i percorsi differenziati. Ogni corridoio, illustra il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, ha due moduli da 24letto, con ingressi diversi per operatori sanitari e pazienti: medici e infermieri hanno una porta laterale per entrare, indossare i dispositivi di protezione, fare l’ingresso nel ...