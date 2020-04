Pietro Delle Piane proposta di matrimonio ad Antonella Elia in diretta/ Ma Luxuria…

(Di lunedì 20 aprile 2020)presto sposi? Durante l'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso l'attore rivela: "ti farò la donna più felice del mondo"

ROMA – Pietro Delle Piane ospite di Live Non è la D’Urso si è infuriato quando è stato interrotto proprio mentre cercava di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Antonella Elia. I due, con la ...Pietro Delle Piane e Antonella Elia presto sposi? Durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, il programma della domenica condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 la ex concorrente del Grande ...