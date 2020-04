Pietro Delle Piane furioso in tv volevo fare la proposta di nozze ad Antonella Elia (Di lunedì 20 aprile 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati opsiti a “Live non è la D’urso”, la coppia nonostante i momenti di crisi sembra più uniti che mai: «Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino – ha spiegato la Elia – Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme». Pietro Delle Piane continua a non risultare molto simpatico agli ospiti di Live non è la D’Urso. Da Vladimir Luxuria a Costantino della Gherardesca sono tutti molto scettici sulla veridicità del sentimento che l’attore prova per la showgirl. Dopo aver raccontato come vivevano la quarantena dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha preso la parola riempiendo di complimenti la sua fidanzata: «Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto», ma durante il suo ... Leggi su musicaetesti.myblog Live non è la D’Urso Pietro Delle Piane furioso volevo fare la proposta di nozze ad Antonella Elia

Pietro Delle Piane proposta di matrimonio ad Antonella Elia in diretta/ Ma Luxuria...

