Piccoli cani vip crescono | ecco Odino | il nuovo pet di casa Trussardi Hunziker

La grande famiglia Trussardi Hunziker ha scelto di vivere l'isolamento imposto dalla diffusione del coronavirus a Bergamo, e in versione ancora allargata: oltre a Michelle e Tomaso e le tre figlie, Aurora, Azzurra e Celeste, a casa con loro ci sono anche il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e la migliore amica di lei, Sara Daniele. In più bisogna aggiungere a buon titolo i due cani barboncini – Lilly e Leone – e da ora un nuovo membro: Odino!

Odino, di cui al momento traspare la dolcezza sull’eleganza, è già amato da tutti compresi i due cani. Aggiunge Michelle: «Si chiama ODINO perché era l’unico della cucciolata con un codino storto». 5 ...

Blog: D.D.I.: Un Paradiso... (Ricordi sparsi e riuniti)

Lì, arrivammo in un altro spiazzo, molto più piccolo, rispetto alla radura di prima. La macchina di lato e di nuovo fuga dei cani a perlustrare anche quella nuova zona mentre anche noi ci ...

