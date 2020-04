Piccole stazioni balneari sui balconi

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 20 aprile 2020) In queste prime giornate di sole, iintorno a casa si sono trasformati inrialzate, la gente sta seduta sulle sdraio a prendere la tintarella con in mano il bicchiere del Campari o una sorsata di birra, i bambini vociano. Li vedi con gli occhiali da sole, le magliette sportive, i cappellini da baseball. Siamo diventati tutti impiegati della vita. Se qualcuno mi chiedesse cosa ho fatto in questi giorni – e con mia moglie ci … Continua L'articolosuiproviene da il manifesto.