“Piango tutti i giorni” Il dolore di Caterina Balivo | cosa sta succedendo

Girano diverse voci sulla conduttrice televisiva Caterina Balivo e soprattutto sulla possibile e imminente ripartenza della sua trasmissione 'Vieni da me'. Si parla infatti di un suo ritorno nel piccolo schermo a partire da maggio, ma a quanto sembra queste indiscrezioni non corrisponderebbero proprio alla realtà dei fatti. Infatti, in un'intervista concessa a 'Tv Sorrisi e Canzoni', la donna ha ammesso che non si è ancora arrivati ad un momento nel quale si debba lasciare spazio all'intrattenimento. Dunque, secondo quanto riferito dalla Balivo, è molto probabile che ormai si debba pensare alla prossima stagione, visto che sta vivendo anche lei un momento decisamente molto duro. Nonostante la situazione legata all'emergenza sanitaria in atto in Italia sia migliorata, ci sono ancora tantissime persone che soffrono e che ...

