Più di 50mila firme per chiedere il richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto per la verità per Giulio (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono Più di 50mila le firme raccolte nella petizione lanciata per chiedere il richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto. Dichiarare l'Egitto insicuro e richiamare l'ambasciatore italiano dall'Egitto, sono due strumenti di lotta fondamentali per arrivare a conquistare la verità e la giustizia per Giulio.Perchè di questo stiamo parlando. Di una lotta. La nostra magistratura è bloccata, oltre non può andare, la Commissione monocamerale d'inchiesta della Camera dei (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni Leggi su feedproxy.google Più di 50mila firme per chiedere il richiamo dell'ambasciatore italiano dall'Egitto per la verità per Giulio (Di lunedì 20 aprile 2020) Sono; dileraccolte nella petizione lanciata perildall'Egitto. Dichiarare l'Egitto insicuro e richiamare l'dall'Egitto, sono due strumenti di lotta fondamentali per arrivare a conquistare la verità e la giustizia per Giulio.Perchè di questo stiamo parlando. Di una lotta. La nostra magistratura è bloccata, oltre non può andare, la Commissione monocamerale d'inchiestaa Camera dei (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni

MediasetTgcom24 : Oms: 'Coronavirus dieci volte più letale dell'influenza' #coronavirus - klavdijahogws : @Aresghows a mi no so, però quando che a taca no se ferma pi e el me par de essar un can co un pomo fraca zo par a goa, fioi ghesboro - g_pi_twt : RT @itsyill: L’espressione di Jin, nel vedere come Jk si alza, mi uccide ogni volta che vedo questo video. Jin è così extra. - g_pi_twt : RT @LifeisJK: Testi così profondi che quasi piango - g_pi_twt : RT @BTSItalia_twt: ??| Il team beNX che ha gestito la connessione delle ARMY BOMB per il BANGBANGCON ha affermato di voler usare questa tecn… -

Ultime Notizie dalla rete : Più 50mila Raspberry Pi, ora potete usarlo anche per monitorare le risorse del PC Tom's Hardware Italia FI-PI-LI, chiusura tra Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di asfaltatura, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare ...

Studio: uomini più a rischio Covid-19, forse è “colpa” dei testicoli

Roma, 20 apr. (askanews) – Il nuovo coronavirus potrebbe “rifugiarsi” nei testicoli, rendendo gli uomini più predisposti ad una malattia di più lunga durata e di maggiore gravità. E’ quanto emerge da ...

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di asfaltatura, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Pisa Nord Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare ...Roma, 20 apr. (askanews) – Il nuovo coronavirus potrebbe “rifugiarsi” nei testicoli, rendendo gli uomini più predisposti ad una malattia di più lunga durata e di maggiore gravità. E’ quanto emerge da ...