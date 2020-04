Petrolio | prezzo cala del 20% | a meno di 15 dollari al barile

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il livello più basso in oltre 20 anni, a causa del calo della domanda globale per via della pandemia di coronavirus

Prosegue il tonfo del contratto WTI sul petrolio scambiato sul Nymex di New York (-14% venerdì scorso). I prezzi crollano di oltre -19%, a 14,70 al barile. C'è da dire tuttavia che, a determinare il ...Il prezzo del petrolio americano è sceso in Asia di quasi il 20%, a meno di 15 dollari al barile: il livello più basso in oltre 20 anni, a causa del calo della domanda globale per via della pandemia d ...