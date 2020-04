Petrolio, il prezzo del barile con consegna a maggio crolla e va sottozero per la prima volta nella storia (Di lunedì 20 aprile 2020) A una settimana dall’accordo tra i Paesi produttori per tagliare la produzione e sostenere i prezzi, le quotazioni del Petrolio continuano a precipitare a ritmi inimmaginabili. Il West Texas Intermediate (Wti) con consegna a maggio lunedì ha addirittura girato in negativo per la prima volta nella storia. Insomma: il prezzo è sceso sottozero, a -0,20 dollari, il 101% in meno rispetto a inizio seduta. A gennaio veniva scambiato a poco meno di 60 dollari. Va sottolineato però che ad essere sotto pressione è il Wti con consegna molto ravvicinata, mentre i contratti con scadenza nei prossimi mesi accusano perdite più limitate, indicando che la domanda che sta crollando a causa del coronavirus è attesa salire nei prossimi mesi. Il vero problema è che in questa fase non c’è abbastanza spazio di stoccaggio in cui mettere il ... Leggi su ilfattoquotidiano Petrolio - il prezzo del barile precipita ai minimi storici : poco sopra 1 dollaro quello con consegna a maggio

