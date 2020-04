Personale scappa per il Covid-19, anziani abbandonati nella casa di riposo: 31 morti in Canada (Di lunedì 20 aprile 2020) Quando le autorità sanitarie del Quebec sono arrivate sul posto per una ispezione hanno scoperto l’orrore con anziani disidratati, rimasti senza mangiare per giorni Altri a terra tra gli escrementi, incapaci di rialzarsi. Solo così si è scoperto che nell’ultimo mese vi erano stati ben 31 decessi. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Quando le autorità sanitarie del Quebec sono arrivate sul posto per una ispezione hanno scoperto l’orrore condisidratati, rimasti senza mangiare per giorni Altri a terra tra gli escrementi, incapaci di rialzarsi. Solo così si è scoperto che nell’ultimo mese vi erano stati ben 31 decessi.

Trentuno anziani ospiti di una casa di riposo canadese sono mori in meno di un mese all’interno della struttura a Montreal in cui erano stati praticamente abbandonati a sé stessi tra escrementi e ...

