Perché il cane gira su stesso prima di addormentarsi?

(Di lunedì 20 aprile 2020) Avete mai fatto caso al fatto che ildisu se? Dietro questo particolare comportamento, ci sono dei motivi, che risalgono ai tempi della preistoria. I suoi antenati, i lupi, costretti a vivere in modo selvaggio, dovevano “rifarsi il letto”. Che cosa si intende precisamente? Se oggi undomestico, ha a disposizione una cuccia, un cuscino o un letto comodo, sul quale dormire, i cani randagi, così come i cani nella preistoria, i lupi, dovevano farsi il letto, cioè schiacciare l’erba, per cercare di crearsi uno spazio comodo dove dormire. Per farlo,vano proprio su se stessi. Un’abitudine che si sono tramandati fino ai tempi attuali. L’argomento è stato spiegato sulla rubrica LiveScience, da una sociologa ...