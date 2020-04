Per le Amministrative si voterà tra settembre e dicembre (Di lunedì 20 aprile 2020) La finestra elettorale per le Amministrative decisa dal Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre.Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Cdm. Leggi su huffingtonpost Slittano le elezioni regionali e amministrative per l’emergenza coronavirus

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Ieri 8.129 sanzioni amministrative - Zaia : “Ok a riapertura ragionata”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : 400 miliardi immediati per imprese - elezioni amministrative in autunno (Di lunedì 20 aprile 2020) La finestra elettorale per ledecisa dal Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, andrà dalla metà del mese dial mese di.Per le Regioni chiamate a rinnovare le proprie Giunte e i propri Consigli regionali non sarà possibile, quindi, andare al voto a luglio come prevedeva una delle ipotesi in campo prima del Cdm.

rtl1025 : ?? A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al rinvio delle #elezioni #amministrative per… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Arriva lo stop alle elezioni regionali e amministrative #20aprile - zazoomblog : Per le Amministrative si voterà tra settembre e dicembre - #Amministrative #voterà #settembre - carusate : Ok del CdM, a rinvio elezioni amministrative, a causa Covid-19. L'appuntamento elettorale slitta dunque per Veneto,… - Paso45038503 : RT @HuffPostItalia: Per le Amministrative si voterà tra settembre e dicembre -